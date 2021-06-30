الامارات | «دو روش» يتوج بطلاً لكأس الوثبة في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «دو روش» يتوج بطلاً لكأس الوثبة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «فالكون دو روش» بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار رويال ويندسور البريطاني، وبلغت جائزته 4.000 جنيه إسترليني، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وكان احتفالاً ثلاثياً بمضمار ويندسور، حيث حقق «فالكون دو روش»، بإشراف المدربة نيكي مالكولم، أول فوز له كمبتدئ، ومنح الفارس إيلس كاميرون فوزه الأول على الإطلاق في السباقات، بالإضافة إلى الفوز الأول للمالك سترايد اهيد ريسنج.

وتفوق الجواد، البالغ من العمر ست سنوات بنصف طول عن «سيرافيم فورتا» للمالك والمدرب جيمس أوين، وقيادة اليكس شادويك، في السباق الذي شارك فيه (11) خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق على المضمار العشبي. وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2000 متر، في زمن وقدره 2:27:95 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «ران ذا ريسك» لسو هارود، بإشراف جيمس أوين، وقيادة ديفيد بروبرتس.

بعد السباق، قال الفارس إيلس في تصريح صحافي: «من الرائع أن أحصل على أول فوز على الإطلاق، لقد تدربت لدى إلسورث، لكنني واجهت في البداية صعوبة في الوصول إلى الوزن المطلوب، قبل أن أحصل على رخصة الهواة الخاصة بي. وكانت المدربة مالكولم سعيدة أيضاً بجوادها الجديد الذي اشترته من مربيه نيكي ثورن، قائلة في تصريح صحافي: حصلنا عليه في أوائل شهر مارس، وتجنبنا سباقين كان مؤهلاً لهما، لأننا شعرنا بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت. وكان سباق الميل وربع الميل (0-65) هو السباق الأكثر قيمة في فئته الذي عقدته منظمة السباق العربية (ARO) هذا الموسم، والسباق الثالث من بين خمسة سباقات ترعاها بطولة كأس الوثبة ستاليونز، والتي ستقام في المملكة المتحدة.

• فوز «دو روش» هو الأول كمبتدئ ولفارسه ومالكه.

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