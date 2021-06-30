الامارات | «الريمونتادا السويسرية».. الأفضل في تاريخ كأس أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الريمونتادا السويسرية».. الأفضل في تاريخ كأس أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنفت العديد من وسائل الإعلام الأوروبية «الريمونتادا السويسرية» أمام منتخب فرنسا، بعد إقصاء «الديوك» من دور الـ16 أول من أمس بركلات الترجيح، بعد أن كانت سويسرا متخلفة 1-3 قبل 10 دقائق من نهاية المباراة؛ بأنها الأفضل بين كل «الريمونتادا» التي شهدها تاريخ كأس أمم أوروبا.

وكانت سويسرا تقدمت بهدف عن طريق المهاجم سيفروفيتش في الدقيقة 15، لكن كريم بنزيمة ضرب مرتين بهدفين في الشوط الثاني (57 و59)، قبل أن يعزز النتيجة بوغبا بتسديدة جميلة في الدقيقة 75، ما جعل الجميع يعتقد أن المباراة انتهت، لكن سيفروفيتش عاد برأسية أخرى ليقلص النتيجة في الدقيقة 81، وفي الوقت القاتل سجل ماريو غافرانوفيتش هدف التعادل لسويسرا، وبعد شوطين إضافيين من دون أهداف، جاءت ركلات الترجيح، ليضيع نجم فرنسا الاول كيليان مبابي الركلة الأخيرة، وتفوز سويسرا 5-4.

ومن أشهر «الريمونتادا» في تاريخ الكأس الأوروبية، عودة يوغسلافيا سابقاً أمام فرنسا من 4-2 إلى 5-4 في أول نسخة (يورو 1960)، وفي 1984، من 2-1 في الوقت الإضافي، عادت فرنسا لتهزم البرتغال 3-2، بينما في 2000، قلبت البرتغال الطاولة على إنجلترا من 2-صفر إلى 3-2، وفي بطولة 2008، تلقت كرواتيا صدمة كبيرة بعد أن تعادلت معها تركيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتخسر بعد ذلك بركلات الترجيح.

من جانبه قال كيليان مبابي على حسابه الرسمي في «إنستغرام» إنه «من الصعب أن أنام بعد إضاعة الركلة الحاسة»، وقال أيضاً: «صدمة وحزن ولا يمكن تغيير الأمور، لم نحقق هدفنا، لكنها ضريبة ندفعها بسبب هذه اللعبة». وتابع: «أشعر بالأسى للمشجعين الذين آزرونا، وأتقدم لهم بالاعتذار، والوعد بأن نعود أقوى، كما أود تهنئة المنتخب السويسري وأن يحالفه التوفيق في مشواره».

وكان مبابي صاحب رقم سلبي غير مسبوق في النهائيات الحالية التي تقام في العديد من المدن الأوروبية، إذ سدد ست مرات في لقاء سويسرا، لكن من دون أن تكون أي منها بين الخشبات، وهو ما لم يحدث حتى الآن في البطولة. يذكر أن هذه ثالث مباراة على التوالي لفرنسا تخسرها حين تصل إلى الوقتين الإضافيين.

أشهر المباريات التي شهدت «ريمونتادا»

- فرنسا - يوغسلافيا 4-2 (4-5).

- فرنسا - البرتغال 1-2 (3-2).

- البرتغال - إنجلترا صفر-2 (3-2).

- كرواتيا - تركيا 1-صفر (1-1 - ركلات الترجيح 1-3).

- فرنسا - سويسرا 3-1 (3-3 - ركلات الترجيح 4-5).

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