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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العرب تحت 20

السنغال - 18.00

تونس - جزر القمر 21.00

أبطال آسيا

غوانزو - هونغ كونغ 14.00

أوساكا - أوتوريتي 14.00

الدوري العراقي

نفط الوسط - أمانة بغداد 18.00

زاخو - الديوانية 18.00

الميناء - القاسم 20:30

الطلبة - النفط 22.30

الدوري المغربي

الوداد - المغرب التطواني 22.15

حسينة أكادير - الفتح الرباطي 20.00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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