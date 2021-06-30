الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العرب تحت 20
السنغال - السعودية 18.00
تونس - جزر القمر 21.00
أبطال آسيا
غوانزو - هونغ كونغ 14.00
أوساكا - أوتوريتي 14.00
الدوري العراقي
نفط الوسط - أمانة بغداد 18.00
زاخو - الديوانية 18.00
الميناء - القاسم 20:30
الطلبة - النفط 22.30
الدوري المغربي
الوداد - المغرب التطواني 22.15
حسينة أكادير - الفتح الرباطي 20.00
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