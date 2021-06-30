الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة أحد أندية الدوري تفكر في التعاقد مع مترجم خاص بمدرب الفريق، بعدما شكا اللاعبون ضعف اللغة الإنجليزية الخاصة به، وصعوبة تلقي المعلومات من المدرب بصورة واضحة، بينما أبدى المدرب رغبته في العمل من دون وجود مترجم.

ترقب

يجري أحد الأندية المنسحبة من دوري الدرجة الأولى، تدريبات يومية لاختبار اللاعبين، للاستعداد المبكر ترقباً لقرار إدارة النادي العودة بشكل رسمي.

رهان

فضّل وكيل أعمال لاعبين، أوروبي الجنسية، التأني في طرح لاعبه الموهوب لسوق الانتقالات حالياً، رغم تلقيه عروضاً قوية، لحين دخول لاعبه الفترة المسموح له فيها بالتعاقد مع نادٍ آخر.

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