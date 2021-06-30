شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حجازي يكشف سبب زيارة الخطيب لمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ سبب مشاركة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب زيارة الخطيب للشيوخ هو لمعرفة تجربة النادي الأهلي في إنشاء شركة مساهمة التي نص عليها قانون الرياضة. موضحًا أن هذا الأمر غير محسوم بمعنى ما الجهة التي يتم التعامل معها «هيئة الاستثمار أم وزارة الرياضة».

وأشار إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك تنسيق بين لجنة الشباب بالشيوخ، مع وزارة الشباب والرياضة.

واستطرد أن قطاعات الناشئين «بعافية شوية»، حيث لا يوجد اهتمام كافي بهم في الأندية، موضحا أنه يريد تنمية هذا القطاع بطريقة علمية.

واستكمل إبراهيم حجازي رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، توجد مادة في الدستور تنص على أن ممارسة الرياضة حق لكل مواطن، ولكن القانون لم يعرف المقصود من كلمة الرياضة أو النادي ولكنه يركز على البطولة فقط.

وأكد أنه لا توجد أي تعديلات بشأن قانون الرياضة تم إرسالها لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات التي تصب في مصلحة الرياضة.

ولفت إبراهيم حجازي، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن الرياضة بها أموال كثيرة واستثمارات ضخمة وتحتاج إلى آلية لتنظيمها.

وحول بطولة أمم أوروبا 2020 أوضح أن لاعبي المنتخبات الأوروبية خلصانة مش قادرة تمشي ، مؤكدا أن خروج فرنسا من بطولة يورو 2020 كان أكبر مفاجأة في البطولة.