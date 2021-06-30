بعد إثارتها للجدل بتسريب صوتي لوالد حسام حبيب.. من هي الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بنشر تسريب صوتي لحسين حبيب، والد المطرب والملحن حسام حبيب، يتحدث خلاله عن خطة نجله للزواج سراً على شيرين عبدالوهاب.

ونرصد لكم في السطور التالية بعض المعلومات عن نضال الأحمدية:

ولدت نضال في الكويت لأسرة لبنانية من جبل لبنان، وكان والدها من المقربين للسياسي اللبناني الراحل كمال جنبلاط.

بدأت نضال في برنامج "استوديو الفن"، حيث اشتركت فيه وهي في الـ16 من عمرها، وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة التقديم، وكان أول حواراتها مع سلطان الأطرش.

وفي بداية حياتها العملية، كانت ميول نضال للمجال السياسي، لكن بعد مقتل والدها أمام أعينها اتجهت إلى الصحافة الفنية.

كشفت نضال الأحمدية عن تعرضها للاغتصاب على يد رجل كانت تحبه، قائلة: "تعرّضت للاغتصاب الجسدي أكثر من مرة، وكنت طفلة وساعدتني يومها الممثلة آمال عفيش التي أخذتني إلى الطبيب للتأكد أنني ما زلت عذراء، والرجل كان يُحبني ولا يريد أن أتزوج غيره لذلك حاول اغتصابي".

تزوجت نضال من الدكتور وليد مطر، لكنها طالبته بالطلاق، ولم تحصل عليه سوى بعد 18 عامًا، حيث كان يرفض طلاقها، ولم يطلقها إلا عندما قرر الزواج من غيرها.

أنهت مرحلتها الجامعية، وبدأت كمحررة صحفية، واختارت المجال الفني للكتابة فيه حتى أسست مجلة "الجرس" الشهيرة.

تعرضت نضال الأحمدية لمحاولة اغتيال فاشلة في 24 يوليو عام 2002، وبالرغم من كونها على قيد الحياة إلا أنها تعرضت للكثير من الأضرار بسبب هذه الحادثة، حيث عانت من ارتجاجات في الأذن الوسطى، وسقطت أسنانها الأمامية، وأُصيبت بجروح عميقة بالرأس.

هناك العديد من الخلافات في حياتها المهنية مع العديد من الفنانين ومنهم أصالة، أحلام الشامسي، هيفاء وهبي، عمرو دياب، وغيرهم، وآخرهم المطربة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب.