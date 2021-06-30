شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها الجمعة المقبل، ويستضيفها استاد الإسكندرية في التاسعة مساء.

وكان خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي قرر مواصلة تدريبات الفريق دون راحة عقب مباراة طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز فريق البنك الأهلي بهدفين للا شيء، وذلك لضيق الفترة الزمنية مابين مباراة طلائع الجيش والمصري.

وعلي هامش المران اجتمع خالد جلال بلاعبي الفريق لشرح بعض النقاط الفنية والحديث حول أهمية المباريات المقبلة وحصد النقاط وطالبهم بمواصلة اللعب بنفس الروح القتالية العالية والانضباط التكتيكي خلال المرحلة القادمة.