شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتمسك بمحمد صبحى.. والحارس: مستمر لرد الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو الإسماعيلى باستمرار محمد صبحى حارس مرمى الفريق الكروى في صفوف الدراويش، رافضين فكرة اعتزاله نهاية الموسم التي رددها البعض، مؤكدين أنه حارس كبير له دور مهم في قيادة الفريق.

وحرص مسئولو الإسماعيلى على التواصل مع محمد صبحى، مؤكدين له تمسكهم بوجوده في صفوف الدراويش قائدا ومحفزا لزملائه داخل الملعب وخارجه لانه أحد أبناء النادى المخلصين.

ومن جانبه، أكد محمد صبحى أنه دائما تحت أمر النادى الإسماعيلى صاحب الفضل عليه منذ الصغر، وسبب شهرته وكل ما وصل اليه وجعله ينضم للمنتخبات الوطنية ويحصد البطولات.

وأضاف أنه ما زال يسعى لتقديم أفضل ما لديه، وهدفه المشاركة في تحقيق الانتصارات للإسماعيلى وإسعاد جماهيره الكبيرة.