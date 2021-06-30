شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الندرى يعود لتشكيل غزل المحلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على مشاركة أحمد الندرى في التشكيل الأساسى لمباراة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بسبب إمكانيات اللاعب البدنية والفنية.

ويسعى خالد عيد لإحداث تغييرات فى التشكيل الأساسى للفريق فى مباراة الزمالك عقب الأداء المتواضع من لاعبى الفريق فى المباريات السابقة، وخسارة عدد كبير من النقاط.

وانتهت مباراة غزل المحلة والاتحاد السكندرى أمس بالتعادل الإيجابى 1/1، وذلك في لقائهما على ملعب المحلة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى يوم 5 يوليو المقبل.