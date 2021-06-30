شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 29/ 6/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، الموافق 29/ 6/ 2021 العديد من الأخبار المهمة جاء فى مقدمتها، حسين لبيب يكشف حقيقة قرار إيقاف يوسف أوباما، أنباء عن إعلان ساسى التوقيع لناد جديد خلال ساعات، وكارتيرون يستقر على شيكابالا بدلا من أوباما أمام المحلة.

كارتيرون: الزمالك يمتلك بديلا أقوى من فرجانى ساسى

يرفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، الوقوف عند رحيل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، ولم يتوصل لاتفاق مع النادى لتجديد عقده ويرفض العودة للقاهرة منذ انضمامه لمعسكر منتخب بلاده الأخير فى تونس. كارتيرون يستقر على شيكابالا بدلا من أوباما أمام المحلة استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا فى مركز الوسط المهاجم فى مباراة المحلة المقبل، والمقرر لها الاثنين المقبل فى إطار مباريات الجولة 28 من الدورى. أنباء عن إعلان ساسى التوقيع لنادي جديد خلال ساعات ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب الدولي التونسي فرجاني ساسي من الاعلان عن النادي الذي سينضم له في الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وكشف مصدر مقرب من فرجاني ساسي عن إعلان اللاعب لناديه الجديد عقب 30 يونيو الجاري والموافق غدا الأربعاء باعتبار أن عقده مع الزمالك ينتهي في هذا التوقيت وفقا لتصريحات وكيله.

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