7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد صلاح خارج منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو، ورسميًا.. بيراميدز يُعلن رحيل أروابارينا والمدرب يُلقى نظرة الوداع فى التدريب، وشوقى غريب يعلن غدا قائمة اللاعبين النهائية لأولمبياد طوكيو.

تأكد غياب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل، بعد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة 4 أسابيع، وهو ما يجعل فرص لحاق الحاوي بالنهائي الإفريقي منعدمة.

قررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

محمد صلاح خارج منتخب مصر الأوليمبي في اوليمبياد طوكيو

تأكد بصفة نهائية عدم إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل ، بعد تحفظ ناديه على تواجد اللاعب في الاوليمبياد.

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