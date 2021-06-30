شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز استعدادا للأهلى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني الجديد لفريق نادي بيراميدز أول تدريباته اليوم على رأس القيادة الفنية للفريق بعدما تولى المهمة مؤخرا خلفا للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي رحل بالتراضي.

وعقد المدير الفني الجديد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب طالبهم خلالها بنسيان الفترة الماضية والتركيز فيما هو قادم من مباريات مهمة في الدوري وكأس مصر، مشددا على أن يثق في قدراتهم وأنهم الأفضل في مصر وبإمكانهم تعديل المسار والانطلاق نحو الهدف المنشود.

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل على استاد الأهلي بالسلام في إطار مباريات الدوري الممتاز.

المدير الفني اليوناني من مواليد 6 أكتوبر من عام 1961، وكان لاعبا مميزا في عدد من أندية اليونان وإسبانيا وإيطاليا، وفي مهمته كمدرب تولى تدريب عدد كبير من الأندية اليونانية، وتولى من قبل مهمة تدريب نادي وادي دجلة المصري وقدم مستوى مميز معه. ويضم جهاز المدير الفني تاكيس جونياس 3 مساعدين أجانب ومعهم محمود فتح الله واليوناني سبيروس وعمرو مختار مدربين.



اول تدريب لتاكيس جونياس مع بيراميدز (1)



اول تدريب لتاكيس جونياس مع بيراميدز (2)



اول تدريب لتاكيس جونياس مع بيراميدز (3)



اول تدريب لتاكيس جونياس مع بيراميدز (4)