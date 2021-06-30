شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم 7 مدربين مع بيراميدز قبل التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق نادي بيراميدز على تعيين اليوناني تاكيس جونياس، قيادة الفريق خلفا للأروجنتيني رودولفو اروابارينا بعدما قررت إقالته على خلفية توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الخسارة من الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلم الخليج 365 أن بيراميدز اتفقت مع أروابارينا على فسخ العقد كان قبل مواجهة الرجاء المغربي بحيث يتم فسخ العقد حال توديع الفريق للبطولة الأفريقية، حيث يرى مسئولو بيراميدز أن أروابارينا لم ينجح فى قيادة الفريق بالشكل المأمول، وكان له دور كبير فى إخفاقاته خاصة على المستوى المحلى.

البرازيلي ألبيرتو فالنتيم

أول مدرب تولى قيادة بيراميدز، ولكن لم يستمر طويلا، حيث قاد الفريق فى 3 مباريات فقط ببطولة الدوري، وحقق الفوز في مباراتين على إنبي وطلائع الجيش، وتعادل مع الإنتاج الحربي وتقاسم صدارة الدوري حينها برصيد 7 نقاط.

- عمل لافولبى كمدير رياضى لبيراميدز ثم تولى مهمة القيادة الفنية للفريق فى 7 مباريات بالفترة ما بين أغسطس وأكتوبر 2018.

قاد حسن بيراميدز في 11 لقاء في بطولة الدوري حقق الفوز في 6 منها وتعادل في 5 مباريات بينما لم يتعرض لأي خسارة.

قاد نادي بيراميدز في 12 مباراة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل فى 3 مباريات، وخسر مباراة واحدة أمام الجونة، سجل لاعبوه 21 هدفا واستقبل 8 أهداف، وأكبر نتيجة حققها دياز فى قيادة بيراميدز كانت أمام سموحة بـ4 أهداف.

تولى سبستيان ديسابر المهمة فى 8 يوليو 2019، وحقق الفوز فى 12 مباراة خلال 163 يومًا، وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات، وأكبر فوز حققه مع بيراميدز أمام نواديبو فى الكونفدرالية بنتيجة 6 / 0.

- بعد رحيل ديسابر تولى عبد العزيز عبد الشافى المهمة بشكل مؤقت.

قاد الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفريق فى 32 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 9 وتعادل 3 مرات، سجل لاعبو بيراميدز 45 هدفا، واستقبل الفريق 25 هدفا.

تولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، قاد الفريق فى 36 مباراة، فاز فى 18 مباراة، تعادل فى 11 مباراة، تلقى 7 هزائم، سجل بيراميدز تحت قيادته 55 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 36 هدفاً، أكبر هزيمة تلقاها كانت 4/2 أمام سيراميكا، يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز 8 فى جدول الدوري.