شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع أسوان على ردار الزمالك لتدعيم الدفاع فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود شبانة، مدافع فريق الكرة الأول بنادى أسوان، ضمن المرشحين لتدعيم دفاع الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وضع مركز الدفاع ضمن المراكز التى تحتاج لتدعيم فى الموسم الكروى المقبل.

ودخل الزمالك فى مفاوضات مع نادى أسوان لتحديد مدى إمكانية التعاقد مع محمود شبانة الذى يقدم مستوى مميز مع أبناء الجنوب، وكشف مصدر مطلع إن أسوان أبدى ترحيبه بالموافقة على رحيل المدافع وانتقاله لصفوف الزمالك، شرط ضمان أسوان البقاء فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

وكان الزمالك نجح فى تمديد تعاقد محمود حمدى الونش مدافع الفريق حتى عام 2025، فى إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادى برئاسة حسين لبيب للحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

على صعيد آخر، كشف حسين لبيب حقيقة ما تردد حول إيقاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من قبل اللجنة لتعمد اللاعب الحصول على الإنذار الثالث والغياب عن مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل فى مسابقة الدورى.

وأوضح رئيس النادي فى تصريحاته للموقع الرسمى، أنه لم يتخذ أي قرار بذلك وأنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، كما أشار إلى انه لم يصدر أي قرار بخصوص الكرة بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف اللاعب.

وأوضح لبيب أن أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد ويعد واحدا من أبناء النادي المخلصين واختتم تصريحاته بأن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار وتماسك الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الممتاز بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.