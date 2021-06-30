شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى للاعبى سموحة: الفوز على الأهلى يعيد لكم الهيبة والمربع الذهبى فى أيديكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، جلسة مع اللاعبين طالبهم بغلق ملف الهزيمة القاسية من الإسماعيلى بثلاثية مقابل لا شىء، مؤكدا أنهم جميعا كانوا خارج نطاق الخدمة، ومع ذلك فهم قادرون على العودة للصورة من جديد، والتأكيد أنهم فريق كبير قادر على المنافسة ودخول المربع الذهبى.

وقال سامى للاعبين إن الفوز على الأهلى للمرة الثانية هذا الموسم هو الطريقة الوحيدة للرد على الأداء السيئ فى المباراة الماضية، موضحا أن مباراة الأهلى دائما تكون قوية وتحتاج إلى التركيز طوال الـ90 دقيقة.

وطالب سامى لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص وتحقيق الثلاث نقاط رغم قوة المنافس، حيث يواجه سموحة نظيره النادى الأهلى الأحد المقبل التاسعة مساء على استاد الإسكندرية.

ويغيب إسلام جمال لاعب سموحة عن اللقاء للإصابة، فيما يعود محمود البدرى إلى مركز المساك والذى غاب عنه فى مباراة الإسماعيلى الماضية.