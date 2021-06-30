شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع 3 حلول لتعويض غياب إمام عاشور فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، 3 أسماء للمفاضلة بينهم لتعويض غياب إمام عاشور لاعب الوسط عن مواجهة غزل المحلة، المقرر لها الاثنين المقبل فى إطار مباريات الجولة 28 من الدورى.

ويغيب إمام عاشور عن مواجهة غزل المحلة بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التى أقيمت أمس الاثنين وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويفاضل كارتيرون بين 3 أسماء لمجاورة طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك، حيث يضع الخيار الأول محمد أشرف روقا ومن بعده محمود عبد العزيز، خاصة أن الثنائى يجيدان الدفاع والهجوم، كما يضع المدرب إسلام جابر كخيار ثالث، لاسيما وإن جابر يمتاز بالنزعة الهجومية أكثر من الدفاعية.

فى الوقت نفسه استقر كارتيرون على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا فى مركز الوسط المهاجم فى مباراة المحلة بدلا من يوسف أوباما، الذى يغيب عن المباراة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاصة.

فوز الزمالك على المقاصة رفع رصيده للنقطة 61 جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32 .

من ناحية أخرى حصل فريق الزمالك على راحة من التدريبات اليوم عقب وصول الفريق أمس للقاهرة قادما من السويس عقب مواجهة المقاصة، وفضل كارتيرون منح اللاعبين راحة تجنبا للإرهاق في ظل كثرة السفر بين المحافظات وفي ظل وجود مساحة زمنية كافية قبل مواجهة امحلة المقبلة.