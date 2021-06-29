شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى الودية مع المنتخب الفلسطيني الأوليمبى سلبيا خلال المواجهة الودية التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية الرئيسي .

المباراة الودية شهدت إشراك مجموعة من الناشئين المميزين إضافة للاعبين الذين لم يشاركوا ضمن صفوف الفريق خلال المباريات الأخيرة من أجل تكوين صف ثان من اللاعبين تحسبا لتعرض أي من العناصر الأساسية للغياب ومن أجل تجهيز كافة عناصر الفريق.

الإسماعيلى كانت له السيطرة على مجريات اللقاء إلا أن التوفيق حرمهم من تسجيل الأهداف.

وعلى هامش الودية، قام مسؤولو الإسماعيلى بتكريم الوفد الفلسطيني، في إطار سياسة النادي حول توطيد أواصل التعاون والأخوة بين الجانبين.



يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الخميس المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.