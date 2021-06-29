شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد وراء غياب عمرو السولية عن مران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي عن المشاركة في مران فريقه الجماعي اليوم الثلاثاء، ضمن التحضير لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل في الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بسبب شعوره بالإجهاد، حيث فضل الجهاز الفني إراحته من المران الجماعي.

واكتفى السولية بخوض تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب مع محمد محمود لاعب الوسط الذي يواصل التأهيل هو الآخر قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لنهائي البطولة على حساب فريق الترجي التونسي، وبدأ الفريق التركيز في مواجهات بطولة الدوري الممتاز التي تبدأ بمواجهة بيراميدز.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر أمس الاثنين استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل.

وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني مران اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية للاعبين على أرضية ملعب مختار التتش من أجل شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق بيراميدز وتحفيزهم على استمرار الانتصارات مع عودة الدوري.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري بعد غياب قرابة 50 يوما منذ مباراته ضد الزمالك في قمة الدوري بسبب انشغاله بخوض مبارياته في ربع ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر الإفريقي.