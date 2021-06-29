شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مؤشرات تقرب الأهلى من تحقيق اللقب العاشرة.. أبرزها رجل المباريات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادى الأهلى موعدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذى تأهل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وتأهل الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبي في مباراة الإياب.

وهناك 4 مؤشرات تقرب الأهلى من تحقيق اللقب العاشرة نستعرضها في التقرير التالى..

الفوز ذهابا وإيابا في نصف النهائي

حقق النادي الاهلى الفوز على الترجي ذهابا وإيابا في نصف النهائي، وهو نفس ما حققه الأهلى أمام الوداد في النسخة الماضية بعدما فاز في الدار البيضاء بهدفين نظيفين، والفوز في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وهو أول المؤشرات التي تؤكد قرب تتويج الأهلى باللقب العاشر.

النهائي من مباراة واحدة

للعام الثانى على التوالي تكون المباراة النهائي من مواجهة واحد فقط والتي ستقام يوم 17 يوليو المقبل، في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، وهو نفس ما حدث العام الماضى عندما تواجه الأهلى مع الزمالك في استاد القاهرة وفاز بهدفين مقابل هدف.

خروج صاحب الأرض

يعد خروج الوداد المغربى من البطولة، مؤشرا في صالح الأهلى، خاصة أن المباراة النهائية ستقام في مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، وهو ما كان سيمنح الوداد أفضلية جماهيرية على الأهلى، ولكن كايزر تشيفز أطاح به من نصف النهائي ليواجه الاهلى، لتتغير الأفضلية إلى الأهلى.

موسيمانى

يعد الجنوب أفريقيى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، أحد المؤشرات الإيجابية على اقتراب الأهلى من التتويج بالعاشرة، حيث يكون حاضرا دائما في المباريات الكبرى، بعدما فاز على الزمالك في مباراتين، والفوز ذهابا وإيابا على الوداد المغربى، والترجى التونسى، والإطاحة بفريقه السابق صن داونز، وهو ما يؤكد قدرته على الفوز على تاكيس جونياس.