شكرا لقرائتكم خبر عن تصدى الشناوى الأفضل في الدور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" فيديو لتصدى محمد الشناوى حارس مرمى فريق الاهلى أمام الترجى التونسى في أياب دور نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا من أفضل التصديات في هذه الجولة .

أسدل الستار على مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بوصول فريقي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والأهلي للنهائي.

وأستطاع كايزر تشيفز أن يقصى الوداد المغربي من نصف النهائي، فيما تمكن الأهلي من إقصاء الترجي التونسي، ليتواجها في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق إقامة المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل وستقام المباراة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في العاصمة المغربية الدار البيضاء.