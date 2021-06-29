شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بالصف الثانى يتعادل مع منتخب فلسطين الأوليمبى "سلبيا" ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الإسماعيلى مع المنتخب الفلسطينى الأوليمبى سلبيا خلال المواجهة الودية التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية الرئيسى.

المباراة شهدت إشراك مجموعة من الناشئين المميزين بالاسماعيلى إضافة للاعبين الذين لم يشاركوا ضمن صفوف الفريق خلال المباريات الأخيرة من أجل تكوين صف ثان من اللاعبين تحسبا لتعرض أى من العناصر الأساسية للغياب ومن أجل تجهيز كافة عناصر الفريق.

الإسماعيلى كانت له السيطرة على مجريات اللقاء إلا أن التوفيق حرمهم من تسجيل الأهداف.

وعلى هامش الودية، قام مسئولو الإسماعيلى بتكريم الوفد الفلسطينى فى إطار سياسة النادى حول توطيد أواصل التعاون والأخوة بين الجانبين.

وكان فريق الإسماعيلى واصل سلسلة نتائجه الرائعة محققا الفوز بثلاثية نظيفة على سموحة فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة الـ27 للدورى.