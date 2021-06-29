شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29 / 6 / 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة بيراميدز وإجراء مسحة كورونا الخاصة بهذه المواجهة وتحديد مدة غياب وليد سليمان بعد إصابته في العضلة الخلفية.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمواجهة بيراميدز، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تأكد غياب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل، بعد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة 4 أسابيع، وهو ما يجعل فرص لحاق الحاوي بالنهائي الإفريقي منعدمة. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع.

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل. وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم قبل المران. واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس. وليد سليمان يغيب عن الأهلي شهرا للإصابة فى العضلة الخلفية قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن وليد سليمان لاعب الفريق تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع. وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق الأول بعد مواجهة الترجي التي أقيمت السبت الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكشفت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعيدا عن موضع إصابته القديمة التي سبق أن أبعدته عن المشاركة الجماعية. استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر أمس الاثنين استعدادا لخوض مباراته ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل بالجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وبدأ بيتسو موسيماني المدير الفني مران اليوم الثلاثاء بمحاضرة فنية مع اللاعبين على أرضية ملعب مختار التتش من أجل شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق بيراميدز وتحفيزهم على استمرار الانتصارات مع عودة الدوري.