شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الجونة ينعى أنسى ساويرس: "وداعًا الأب الروحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نادى الجونة رحيل المهندس أنسى ساويرس، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، وهو الملياردير المؤسس لواحدة من كبرى عائلات البيزنس فى مصر، فأبناءه الثلاثة ضمن قائمة أغنى 10 رجال أعمال فى مصر.

وقال الجونة في بيان على صفحته الرسمية على تويتر: "ينعي نادي الجونة ببالغ الحزن و الأسى المهندس انسي ساويرس، الاب الروحي ومؤسس مجموعة اوراسكوم، والذي ترك اثراً كبيراً في نفوس وقلوب الجميع.. راجين من الله ان يتغمده برحمته ويُلهم اهله واحبائه الصبر والسلوان".



نعي الجونة

وولد أنسى ساويرس، فى 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وحصل على بكالوريوس الزراعة فى جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته فى سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها "انسى ولمعي" كان نشاطها يتمثل فى تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقى ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا فى المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر فى منتصف السبعينيات.

أسس أنسى ساويرس فى عام 1976، شركة "أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتى أصبحت فى ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته فى الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.

وأنسى ساويرس متزوج من السيدة "يسرية لوزة" وله ثلاثة أولاد نجيب، سميح، ناصف الذين يقودون مختلف شركات المجموعة.