شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يكشف حقيقة قرار إيقاف يوسف أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد حول إيقاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من قبل اللجنة لتعمد اللاعب الحصول على الإنذار الثالث والغياب عن مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل فى مسابقة الدورى.

وأوضح رئيس النادي فى تصريحاته للموقع الرسمى، أنه لم يتخذ أي قرار بذلك وأنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، كما أشار إلى انه لم يصدر أي قرار بخصوص الكرة بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف اللاعب.

وأوضح لبيب أن أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد ويعد واحدا من أبناء النادي المخلصين واختتم تصريحاته بأن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار وتماسك الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الممتاز بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التى أقيمت أمس فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 7 وخسر 2 وسجل لاعبوه 48 هدفًا وسكنت شباكه 18، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 10 وتعادل فى 6 وخسر 10، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 32.