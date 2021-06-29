شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29/6/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، شوقى غريب يعلن غدا قائمة اللاعبين النهائية لأولمبياد طوكيو، ورسميًا.. بيراميدز يُعلن رحيل أروابارينا والمدرب يُلقى نظرة الوداع فى التدريب ، وفايلر ينضم لحسام حسن وعلى ماهر ويرفض تدريب بيراميدز بعد إقالة أروابارينا، فيفا يُغرم اتحاد الكرة بسبب تعطل تقنية الفيديو فى مباراة الزمالك والمقاصة .

شوقى غريب يعلن غدا قائمة اللاعبين النهائية لأولمبياد طوكيو

يعلن غدا الأربعاء، شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية. تأكد غياب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل، بعد إصابة اللاعب بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج لمدة 4 أسابيع، وهو ما يجعل فرص لحاق الحاوي بالنهائي الإفريقي منعدمة. قررت إدارة نادي بيراميدز تعيين اليوناني تاكيس جونياس في منصب المدير الفني للفريق خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني السابق تم توجيه الشكر له على الفترة الماضية.

القرار صدر .. محمد عبد الجليل مديرا فنيا للمقاصة خلفا لعظيمة

قرر مسئولو نادى المقاصة تعيين محمد عبد الجليل مديرا فنيا للفريق الفيومي خلفا لمحمد عظيمة الذي استقال من منصبه بعد الخسارة من الزمالك أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يغلق ملف العروض الخارجية لشراء بانون في الصيف أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف بيع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، بعد اهتمام أكثر من ناد خليجي بالتعاقد معه، أبرزها نادي النصر السعودي، الذي يرغب في ضم المدافع المغربي في الانتقالات الصيفية الحالية، والتمسك ببقاء اللاعب في القلعة الحمراء في ظل حاجة الجهاز الفني لجهوده في الفترة القادمة.

7 مباريات تفصل وليد سليمان عن تحقيق شرط البقاء فى الأهلي

يفصل وليد سليمان نجم هجوم الأهلي 7 مباريات لاستكمال نسبة المشاركة الموضوعة في عقده، لتفعيل الموسم الثاني مع الفريق الأحمر، ويشمل عقد اللاعب الملقب بالحاوي مع الأهلي بنداً ينص على انتهاء العقد فور نهاية الموسم الأول ويصبح الموسم الثانى فى العقد لاغياً، وذلك حال عدم وصول وليد سليمان لنسبة مشاركة تتخطى الـ75% من مجموع مباريات الأهلى، وهى النسبة التى لم يصل إليها الحاوى حتى هذه اللحظة، خاصة أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لا يعتمد على صانع الألعاب الماهر مؤخراً سواء بالدفع به أساسياً أو كبديل.

يترقب مسئولو النادى الأهلى الحصول على مستحقات القلعة الحمراء لدى النجم الساحلى التونسى الخاصة بغرامة الإيفوارى سليمانى كوليبالى، الذى هرب من القلعة الحمراء فى مايو عام 2017 واستقر به المطاف فى النجم الساحلى.

حازم إمام يعود لقائمة الزمالك في مواجهة المحلة بالدورى يعود حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، لقائمة فريقه فى مباراته المقبلة أمام غزل المحلة، التى ستجمع بين الفريقان، يوم 5 من شهر يوليو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض للمنافسة على لقبها هذا الموسم، وذلك بعد غيابه عن الأبيض فى المباريات الماضية.

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا فى مركز الوسط المهاجم فى مباراة المحلة المقبل، والمقرر لها الاثنين المقبل فى إطار مباريات الجولة 28 من الدورى.