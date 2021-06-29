شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محترفين مصريين تمنوا العودة إلى الأهلى.. آخرهم تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الاحتراف حلما لكل لاعب في الدوري المصرى، سواء كان يلعب في الأهلى أو الزمالك أو أي فريق، فأن تفكيره يكون دائما نحو الانتقال إلى الدوريات الأوروبية.

ولكن هناك بعض المحترفين الذين خرجوا بتصريحات تؤكد أنهم يتمنون العودة للعب في النادي الأهلى مجددا، سواء لعبوا من قبل في الأهلى أو لم يلعبوا ولكن كان قرارهم واحد.

وأكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي استون فيلا الإنجليزي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير في قناة النادي الأهلي مع إسلام الشاطر، ردا على سؤال عن مدى إمكانية العودة للدوري المصري في فريق آخر غير النادي الأهلي قائلا: "بعد الأهلي مفيش كورة، من الصعب تمثيل أي فريق أخر غير بطل القرن لأنه صاحب الفضل عليَّ في كرة القدم".

وأضاف تريزيجيه: "اللى اتربى في الأهلى ناشئ هيفهم أكثر من أي لاعب آخر يعنى إيه أهلى، وحلمى العودة للنادي الأهلى بعد إنهاء مسيرتي الاحترافية".

وطلب محمد زيدان نجم منتخب مصر وبورسيا دورتموند السابق، من الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن يتوسط له لدى محمود طاهر رئيس الأهلي السابق للانتقال إلى القلعة الحمراء.

قال الراحل سمير زاهر في تصريحات على إذاعة الشباب والرياضة: "محمد زيدان علاقتي به قوية وكان ابنا من أولادي، وإنه تلميذ نجيب، وتحدثت معه وطلب مني التوسط لدى الأهلي للانتقال إليه".

أكد هاني رمزي، مدرب عام منتخب مصر السابق، في اكثر من تصريح إنه كان يتمني إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي.

وقال هانى رمزي، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج "ملعب أون": تحدثت مع مسئولي الأهلي، في موسم 2005، 2006، للعودة دون أي مقابل لأختم مشواري الكروي داخل النادي".

وأشار: أن مانويل جوزيه، المدير الفني في ذلك الوقت، وصلت له صورة خطأ عني، متابعا: جوزيه رفض عودتي، تجنبا لأي مشاكل وبعد علمه بوصولي لـ35 سنة، وأيضا إصابتني بالرباط الصليبي.