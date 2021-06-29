شكرا لقرائتكم خبر عن رجال صالات الزمالك يخطفن 4 بطولات موسم 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت فرق صالات الزمالك فى "السلة والطائرة واليد" فى خطف 4 ألقاب موسم 2020/2021 بالتغلب على ملف المستحقات والوقوف بجانب النادى فى الظروف الصعبة بالتتويج ببطولات تسعد الجماهير هذا الموسم، سواء على الصعيد الأفريقى أو المحلى .

ويرصد الخليج 365 البطولات التى حققها فريق رجال صالات الزمالك هذا الموسم فى التقرير التالى :

تتويج السلة بدورى السوبر على حساب الإتحاد

توج فريق سلة الزمالك بلقب دورى سوبر السلة، بعد التغلب على الاتحاد بنتيجة 80/84 فى نهائي دورى سوبر السلة فى اللقاء الذى جمعهما أمس بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

السلة يتوج بلقب أفريقيا

توج فريق كرة سلة الزمالك في مايو الماضى بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى أقيمت تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليحصد الفارس الأبيض الميدالية الذهبية والمركز الأول فى لقاء سيطر الزمالك على مجريات المباراة من بدايتها، وقلص الفارق بينه وبين بطل تونس، وتمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه، واستمرت السيطرة وإحكام لاعبى الزمالك قبضتهم على اللقاء، لينتهى بفوز الأبيض.

كوماندز يد الزمالك يخطفون لقب الدورى فى فاصلة

فيما تُوج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك أبريل الماضى بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18 فى إطار لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة الساس من أكتوبر ، حيث جاء إقامة مباراة فاصلة فى ظل تعادل كل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة

فريق الطائرة يرد اعتباره ويخطف لقب كأس مصر

وحقق فريق رجال الزمالك لقب كأس مصر بالفوز على الأهلى بنتيجة 3/2 فى النهائى الذى أقيم بالإسماعيلية، حيث نجح الزمالك بهذا التتويج فى مصالحة الجماهير هذا الموسم بعد خسارة الدورى وبطولة أفريقيا هذا الموسم .

كما استطاع الزمالك تحقيق هذا الفوز ورد اعتباره بالثأر فى ظل تفوق الأهلى فى الدورى والفوز علي الأبيض فى مواجهتين هذا الموسم.