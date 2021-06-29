الخليج 365 يكشف.. اتفاق المنتخب الأولمبي والأهلي قبل إعلان القائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقترب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، من الوصول لاتفاق مع مسؤولي النادي الأهلي من أجل التنسيق والترتيب لكل الأمور المتعلقة بلاعبي القلعة الحمراء المنتظر تواجدهم بقائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020".

ويستعد شوقي غريب للإعلان خلال الساعات المقبلة، عن القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020" يوليو المقبل، ومن المقرر أن تضم 18 لاعباً بينهم 3 لاعبين "فوق السن"، بجانب 4 لاعبين في قائمة الاحتياط وفقاً لما صرح به المدرب إعلامياً في وقت سابق.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضمن مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وعلم "الخليج 365" من مصادره في اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي، أن مناقشات تمت في الساعات الماضية من أجل الوصول لاتفاق يناسب المنتخب الأولمبي واستعداداته للمشاركة المرتقبة وكذلك النادي الأهلي الذي يستعد للنهائي الأفريقي.

ووفقاً لما علمه "الخليج 365"، فإن شوقي غريب أبدى عدم ممانعته احتفاظ الأهلي ببعض لاعبيه خلال فترة المعسكر الذي من المقرر أن ينطلق يوم 8 يوليو المقبل، وأبرزهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

وعلم "الخليج 365" أن الأهلي أبدى ترحيبه بتواجد محمد الشناوي، حارس الفريق مع منتخب مصر الأولمبي في حال قرر شوقي غريب بشكل نهائي ضمه للقائمة ضمن الثلاثي "فوق السن"، لكن سينضم بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا مباشرة وفقاً لآليات السفر التي ستتحدد في وقت لاحق.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً بشأن موقف لاعبي الأهلي نظراً لاستعدادات الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 من شهر يوليو، وسط محاولات لتقديم الموعد لمدة 24 أو 48 ساعة.

وردًا على استفسار الخليج 365، قال المركز الإعلامي لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020": "لا يوجد أي إجراءات استئثنائية بخلاف اللائحة الخاصة بمنافسات كرة القدم، والمعلنة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وبحسب اللائحة فإن الموعد النهائي لوصول المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم يجب أن يكون قبل 4 أيام على الأقل من انطلاق أول مباراة لكرة في مرحلة المجموعات.

وبناء على تلك الحقيقة، فإنه لا يوجد مشكلة على الإطلاق في أن يلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا 17 يوليو في المغرب، ثم يتوجه عناصر الفريق إلى اليابان ليكون الوصول 18 يوليو أي قبل 4 أيام من انطلاق منافسات كرة القدم، في 22 من الشهر ذاته.