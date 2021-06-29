الزمالك يكشف حقيقة إيقاف أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ما تردد بشأن إيقاف يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق بعد حصوله على إنذار ثالث في المباراة الماضية أمام مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز.

وقال لبيب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك اليوم الثلاثاء، إنه لم يتخذ أي قرار بشأن إيقاف أوباما، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تجاوز الجهاز الفني للفريق.

وأضاف أنه لم يصدر أي قرار بخصوص فريق الكرة بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف أوباما.

وشدد لبيب: "أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد، ويعد اللاعب واحدا من أبناء النادي المخلصين".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا أن الهدف من هذه الشائعات هو زعزعة استقرار وتماسك الفريق الذي يعتلي قمة الدوري الممتاز بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.

يُذكر أن أوباما سيحتفل بزفافه يوم الثلاثاء المقبل، والذي يأتي بعد 24 ساعة من مباراة الزمالك أمام غزل المحلة التي سيغيب عنها صاحب الـ26 عاما بسبب تراكم البطاقات.