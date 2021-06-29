"عودة بعد 16 شهرًا".. ماذا قدم تاكيس مع دجلة قبل خطوته الجديدة مع بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، عودة المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس مرة أخرى للظهور بالدوري المصري على حساب مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا

اليوناني صاحب 49 عامًا، سبق له قيادة فريق وادي دجلة قبل أن يتم الاستغناء عنه بداعٍ سوء النتائج؛ إذ رحل عقب هزيمة فريقه بثلاثية نظيفة أمام نظيره المصري في فبراير 2020 بعدما احتل الفريق المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري.

تاكيس الذي يعود للدوري المصري بعد 16 شهرًا من آخر تجاربه مع وادي دجلة لم يخوض أي تجربة فنية سواء في مصر أو في بلاده عقب رحيله بل ظلّ يظهر على فترات ضيفًا على بعض القنوات الفضائية خلال تواجد في مصر.

وقاد تاكيس دجلة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى فبراير 2020 في 54 مباراة ما بين بطولة الدوري وكأس مصر؛ حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في مثلهم بينما هُزم دجلة تحت قيادته في 24 مباراة.

وكانت إدارة نادي بيراميدز قد وجهت الشكر في وقت سابق من اليوم لمديرها الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا عقب الهزيمة أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الأهلي مساء يوم الخميس المقبل الموافق 1 يوليو ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة دوري WE.