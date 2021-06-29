مباشر.. السويد 0-1 أوكرانيا.. أشواط إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة السويد وأوكرانيا، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ويلتقي الفائز في مباراة السويد وأوكرانيا، بمنتخب إنجلترا في ربع نهائي يورو 2020.

تشكيل السويد: أولسن، لوستيج، ليندلوف، اوجوستينسون، لارسون، ايكدال، فورسبيرج، ايزاك، اولسون، كولوسيفسكي، دانيالسون.

تشكيل أوكرانيا: بوشكان، كريفتسوف، سيدورتشوك، ستيبانينكو، يارمولينكو، ياريمتشوك، شابارينكو، زينشينكو، كارافاييف، ماتفيينكو.

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