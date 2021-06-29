كين يسجل أول أهدافه في تاريخ اليورو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وقَّع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي على أول أهدافه الشخصية في بطولة أمم أوروبا بعد زيارة شباك منتخب ألمانيا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي في دور الـ16 للمسابقة التي تستضيفها عدل دول.

وقاد كين منتخب بلاده لإقصاء المنتخب الألماني من ثمن نهائي يورو 2020 بالفوز بنتيجة (2-0) بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ86 من اللقاء بضربة رأسية بعد عرضية أرسلها البديل جاك جريليش.

وأحرز مهاجم توتنهام هوتسبير أول أهدافه في اليورو وفي البطولة منذ انطلاقها، حيث غاب عن التسجيل في نسخة 2016، ليحتاج 570 دقيقة لعب في تاريخ مشاركاته في المسابقة للتوقيع على أول هدف.

وتمكن صاحب الـ27 عاما من معادلة رقم واين روني (7 أهداف) ليصبح ثالث أفضل هداف للمنتخب الإنجليزي???????????????????? في البطولات الكبرى (أمم أوروبا وكأس العالم)، بعد الثنائي جاري لينيكر (10) وآلان شيرر (9).

وكان المنتخب الإنجليزي صعد لدور الـ16 بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، حيث حقق انتصارين على المنتخبين الكرواتي والتشيكي بنتيجة (1-0)، وتعادل سلبيا أمام المنتخب الأسكتلندي.

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