موعد مباراة ايطاليا وبلجيكا في بطولة يورو 2020..القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة ايطاليا وبلجيكا في ربع نهائي بطولة يورو 2020 مع القنوات الناقلة والمعلق والمقرر إقامتها في مدينة ميونيخ الألمانية.

يحين موعد مباراة ايطاليا وبلجيكا في ربع نهائي بطولة يورو 2020 يوم الجمعة المقبل الموافق 2-7-2021، على ملعب أليانز آرينا بالعاصمة الألمانية ميونيخ، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة ايطاليا وبلجيكا في ربع نهائي يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1,2,3,4) ولم يُدرج بعد معلق المباراة، كما تنقل ايضا على أكثر من قناة حول العالم منها قناة سبورت تي في البرتغالية، وقناة سكاي سبورت أونو الايطالية.

وتأهل منتخب بلجيكا الى دور ربع النهائي ببطولة يورو 2020 بعدما أطاح بنظيره البرتغالي بهدف دون مقابل سجله ثورجان هازارد، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الاحد الماضي على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية ضمن مواجهات دور الـ16 من البطولة.

على الجانب الآخر تأخل منتخب ايطاليا لدور الثمانية في يورو 2020 بعد الفوز على نظيره النمساوي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ويمبلي” بالعاصمة البريطانية لندن السبت الماضي بعد اللجوء للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كان المنتخب البلجيكي قد حسم تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث، حيث فاز على منتخبات، روسيا (3-0)، والدنمارك (2-1)، وفنلندا (2-0).

في المقابل فاز منتخب إيطاليا أيضا في دور المجموعات في جميع مبارياته الثلاث على منتخبات، تركيا (3-0)، وسويسرا (3-0)، وويلز (1-0).

تاريخ مواجهات ايطاليا وبلجيكا

بدأت المواجهات المباشرة بين المنتخبين بخمس مباريات ودية خلال الفترة من 1913 حتى 1952، فاز المنتخب الايطالي في 4 مباريات، بينما حقق المنتخب البلجيكي الفوز في مباراة واحدة.

وفي عام 1954 لعب المنتخبين أول مباراة رسمية وكانت في كأس العالم 54 بسويسرا بدور المجموعات، والذي شهد فوز منتخب ايطاليا بنتيجة 4-1.

بعد تلك المواجهة انتظر البلدان 18 عاماً حتى ألتقيا من جديد ولكن هذه المرة في كأس أمم أوروبا 1972 بالدور ربع النهائي، والذي شهد تعادلا سلبيا في لقاء الذهاب وفوز منتخب بلجيكا 2-1.

وفى عام 1980 تقابل البلدان فى بطولة أوروبا بدور المجموعات وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ومع دخول الألفية الجديدة واجه المنتخب الايطالي نظيره البلجيكي في بطولة اوروبا عام 2000 واستطاع الآزوري ان يحقق الفوز بثناية فرانشيسكو توتي وستيفانو فيوري.

ثم ألتقيا بعدها في لقاءين وديين عامي 2008، 2015 وفاز المنتخب الايطالي في اللقاء الأول بنتيجة 3-1، وفي اللقاء الثاني فاز المنتخب البلجيكي بنفس النتيجة.

ويعود آخر لقاء جمع بين ايطاليا وبلجيكا الى عام 2016 في الجولة الأولي من بطولة أمم أوروبا حيث حقق حينها الطليان الفوز بثناية نظيفة.