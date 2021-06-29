يورو 2020 | ساوثجيت العنيد يدفع راشفورد نحو مغادرة ويمبلي..وهالاند يتدخل!

يبدو أن مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد لم يتقبل فكرة إشراك لاعب آرسنال اليافع بوكايو ساكا على حسابه في تشكيلة إنجلترا الاساسية اليوم ضد ألمانيا، وفضل مغادرة ملعب ويمبلي غاضبًا أثناء سير الشوط الثاني، ليضيع على نفسه فرصة مشاهدة

ولم يلعب نجم مانشستر يونايتد بشكل أساسي في يورو 2020 حتى الآن، فقد رفض المُدرب جاريث ساوثجيت الاعتماد عليه بسبب عدم جاهزيته التامة، حيث يفضل إراحة نجوم خط الهجوم على حساب المُدافعين منذ بداية المسابقة القارية.

وبالفعل بات المنتخب الإنجليزي هو الوحيد الذي لم تسكن شباكه أية أهداف بعد 4 مباريات، على الرغم من أنه لم يُحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بالتعادل مرة من دون أهداف أمام اسكتلندا والفوز مرتين بنفس النتيجة 1/صفر على كرواتيا وجمهورية التشيك.

وأظهرت الكاميرات في البث المباشر ماركوس راشفورد وهو يدخل إلى غرفة الملابس أثناء تبديل جاك جريليش، حيث كان يجري عمليات الإحماء وكان ينتظر دخوله إلى الملعب بدلاً من هاري كين الذي لم يسجل بعد، إلا أن مدربه فضل الدفع بلاعب أستون فيلا، الذي صنع الفارق فيما بعد وتسبب في الهدف الأول ثم صنع الهدف الثاني الذي أحرزه هاري كين برأسية جميلة.

هالاند ينتقد جاريث ساوثجيت

انتقدت العديد من الجماهير اختيارات جاريث ساوثجيت قبل ساعة من بداية مباراة إنجلترا أمام ألمانيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إراحته كم هائل من مفاتيح اللعب أمثال جاك جريليش وماسون مونت وفيل فودين وجادون سانشو وماركوس راشفورد، وهو ما لم يتقبله الكثيرون بما في ذلك مهاجم دورتموند ومنتخب النرويج إيرلينج هالاند.

وردد مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند أفكار العديد من مشجعي إنجلترا في الشوط الأول من مباراة دور الستة عشر ضد ألمانيا في يورو 2020.

وشهد الشوط الأول فرصًا قليلة من الخصمين اللدودين، بعد أن كافح منتخب الأسود الثلاثة ليصنع أي هجمة ولم يصوب سوى كرة وحيدة على المرمى للاعب رحيم سترلينج.

وتحسر هالاند على حال زميله في ملعب سيجنال إدونا بارك، الشاب جادون سانشو، وغرد مطالبًا بإشراكه في الشوط الثاني حين كتب “حان الوقت لإدخال سانشو …”

بينما انتقد مدرب إنجلترا السابق ستيوارت بيرس اختيارات ساوثجيت وتمسكه بالدفاع، حيث قال أثناء تحليله للمباراة: إذا كان لدينا لاعب آخر مثل ساكا وستيرلنج في المقدمة، لكان الوضع مختلف، فأنا أتحدث عن إضافة لاعب مثل جريليش أو فودين أو راشفورد، كنا بحاجة لحسم المباراة من وقت مبكر.

على أي حال، فاز المنتخب الانجليزي على نظيره الالماني بهدفين دون رد سجلهما رحيم سترلينج وهاري كين، لتفوز إنجلترا لأول مرة على ألمانيا منذ كأس أمم أوروبا منذ نسخة يورو 2000 عندما سجل آلان شيرار هدف الفوز برأسية من صناعة ديفيد بيكهام الذي تواجد في مدرجات ملعب ويمبلي اليوم لمتابعة اللقاء.