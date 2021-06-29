عاجل | توني كروس يقرر الاعتزال عقب نكسة ويمبلي

يستعد نجم خط وسط ريال مدريد توني كروس في إعلان الاعتزال الدولي خلال الساعات القادمة، عقب خروج منتخب بلاده ألمانيا من ثمن نهائي يورو 2020.

ووفقاً للتقارير الواردة من صحيفة بيلد الألمانية سوف يسدل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا الستار على مسيرته الدولية هذا الصيف.

ويمتلك كروس 105 مباراة دولية باسمه، ولكنه فضل الابتعاد مبكرًا عن منتخب بلاده، حيث لا يزال بإمكانه قيادته في بطولة كأس العالم 2022.

وسيتبع كروس خطوات مدربه “يواخيم لوف”، الذي أعلن انتهاء علاقته بمنتخب “المانشافت”، من أجل ترك منصبه لخليفته “هانز فليك” بعد فترة دامت 15 عامًا.

وسبق وانتقد لاعب خط الوسط “توني كروس” الطريقة التي يعامل بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا لاعبيه، مما أجبرهم على لعب المزيد من المباريات والمزيد من البطولات على الرغم من الخسائر التي قد تلحق بصحتهم.

أرقام توني كروس مع منتخب المانيا

منذ بدايته مع ألمانيا في 3 مارس 2010؛ خاض كروس 105 مباراة مع منتخب ألمانيا، وسجل 17 هدفًا بالإضافة إلى 19 تمريرة حاسمة و7 بطاقات صفراء فقط، كما لعب دورًا أساسيًا في لقب كأس العالم الذي فازوا به في عام 2014.

ولا عجب أنه سيصبح واحداً من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص ألمانيا على الإطلاق، ولكن على الأقل يمكنه أن يطمئن إلى أن بلاده ستكون في أيدٍ أمينة مع الجيل الصاعد من النجوم الشباب المستعدين لحمل الراية في قطر.