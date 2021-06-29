مشاهدة مباراة السويد واوكرانيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السويد واوكرانيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021.

تُقام مباراة السويد واوكرانيا على ملعب هامبدن بارك بمدينة جلاسكو في اسكتلندا، بحضور الجماهير، وكعادة معظم المباريات من المتوقع ندرة تواجد المشجعين الأصليين من جانب المنتخبين بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا.

صعد منتخب السويد إلى دور ثمن النهائي على رأس المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهل منتخب اوكرانيا لدور 16 من المجموعة الثالثة كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السويد واوكرانيا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة السويد واوكرانيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية.

حكم مباراة السويد واوكرانيا

يُدير مباراة منتخب اوكرانيا والسويد في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الايطالي “دانيلي أورساتو”، الذي بدأ التحكيم في الدوري الايطالي عام 1993، وحصل على الشارة الدولية في عام 2006.

وأدار صاحب 45 عامًا مباراتين في بطولة يورو 2020، الأولى كانت في الجولة الأولى الرابعة بين انجلترا وكرواتيا، وأشهر فيها 4 بطاقات صفراء، ولم يستعمل البطاقة الحمراء، كما لم يحتسب أي ضربة جزائية.

والثانية كانت بين منتخب اسبانيا وبولندا لحساب الجولة الثانية في دور المجموعات، استعمل فيها البطاقة الصفراء 6 مرات، واحتسب ضربة جزاء واحدة.

أدار أورساتو مباراتين من قبل لمنتخب السويد، انتصر في واحدة وتعادل في الثانية، ولم يسبق له الظهور في أي مباراة للمنتخب الأوكراني.

تاريخ مواجهات السويد واوكرانيا

لم يحفل دفتر المواجهات المباشرة بالعديد من المباريات بين السويد واوكرانيا، حيث تواجها في 3 مباريات ودية، ومباراة رسمية واحدة هي الأخيرة التي جمعت المنتخبين.

وتقابل المنتخبان لأول مرة في عام 2008، وانتصرت اوكرانيا على السويد بهدفٍ دون رد، وتعادلا في المباراة الثانية في عام 2011، قبل أن يسجل المنتخب السويدي انتصاره الأول على الأوكران في نفس العام.

وتعد مباراة منتخب السويد واوكرانيا في دور المجموعات ببطولة يورو 2012 هي المواجهة الرسمية الوحيدة بين المنتخبين وهي آخر لقاء جمعتهما أيضًا، وانتهت بفوز الأوكران بنتيجة (2-1).

السويد 1-1 اوكرانيا

يورو 2020 (ثمن النهائي)

ملعب هامبدن بارك – مدينة جلاسكو – اسكتلندا

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