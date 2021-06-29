نتيجة مباراة المانيا وانجلترا في يورو 2020.. ساوثجيت يعوض نكسة 1996

تعرف على نتيجة مباراة المانيا وانجلترا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن اهم مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021، والتي عوض فيها جاريث ساوثجيت الأسود الثلاث عن نكسة يورو 1996، عندما أهدر ضربة جزائية تسببت في إقصائهم من نصف النهائي أمام المانشافت.

انتقم منتخب انجلترا لنفسه أمام منتخب المانيا بعد سنوات عجاف، إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، ليسير بثبات نحو تحقيق المراد ببلوغ المباراة النهائية وخطف اللقب الأول في تاريخه ببطولة أمم أوروبا.

وجاء هدفي منتخب انجلترا امام المانيا اليوم في الشوط الثاني، عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة (75)، وهاري كين في الدقيقة (86).

وسيواجه منتخب انجلترا الفائز من مباراة السويد واوكرانيا في ربع النهائي، يوم السبت 3 يوليو المقبل على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وانطلقت صافرة بداية مباراة المانيا وانجلترا من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وقاد هاري كين تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية والتي جاءت على النحو التالي: جوردان بيكفورد – جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر – كيران تريبيير – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – لوك شو – رحيم ستيرلينج – هاري كين – بوكايو ساكا.

بينما دخل منتخب المانيا اللقاء بقيادة مانويل نوير في حراسة المرمى بالإضافة إلى أنطونيو روديجير – ماتس هوملس – ماتياس جينتر – روبن جوسينس – توني كروس – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش – توماس مولر – كاي هافيرتز – تيمو فيرنر.

فيرنر يُضيع، فماذا عن كين؟

اعتمد منتخب المانيا على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة في الشوط الأول، وظهرت خطورة الماكينات في الدقيقة السادسة عندما أنطلق ليون جوريتسكا بسرعة كبيرة نحو منطقة جزاء انجلترا قبل أن يتعرض للإعاقة من قبل ديكلان رايس.

وتحصل منتخب المانيا على ضربة حرة مباشرة على خط منطقة الجزاء واشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه رايس، تولى مولر تنفيذها ومرر إلى كاي هافيرتز الذي أطلق تصويبة صاروخية ارتدت من حائط الصد ومرت بسلام على مرمى جوردان بيكفورد.

وجاء رد منتخب انجلترا عبر رحيم ستيرلينج في الدقيقة (15)، بعدما روض كرة على يسار منطقة الجزاء وانطلق بسرعة قبل أن يسدد كرة قوية ملتقة تصدى لها مانويل نوير ببراعة لتخرج إلى الركنية.

وأهدر تيمو فيرنر فرصة هدف التقدم لصالح منتخب المانيا عند الدقيقة (32)، بعدما تلقى تمريرة رائعة من كاي هافيرتز داخل منطقة الجزاء روضها أمامه بشكل جيد ولكنه سدد كرة في جسد الحارس بيكفورد.

كما أضاع هاري كين هدف محقق على انجلترا في الثوان الأخيرة من الوقت الضائع للشوط الأول، وذلك بعدما استغل ستيرلينج تمريرة مولر الخاطئة من بعد منتصف الملعب واخترق منطقة جزاء المانيا بسرعة كبيرة قبل أن ترتد الكرة من اقدام المدافعين إلى قائد الأسود الثلاث الذي حاول مرواغة نوير لتبتعد الكرة من امامه ويشتتها الدفاع.

انفراجة انجليزية، ونحس ألماني

وفي الشوط الثاني، كان كاي هافيرتز قريب للغاية من خطف هدف التقدم لمنتخب المانيا في الدقيقة (48)، حينما أرسل روبن جوسينس عرضية من الجهة اليسرى وصلت له على حدود المنطقة ليقابلها بتسديدة صاروخية على الطائر تصدى لها بيكفورد ببراعة لتخرج إلى الركنية.

وأتت الانفراجة لمنتخب انجلترا في الدقيقة (75)، بعدما سجل رحيم ستيرلينج الهدف الأول بعد مجهود فردي رائع، حيث مرر الكرة إلى كين ودخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة على الجهة اليسرى إلى لوك شو ليرسلها عرضية أرضية قابلها نجم مانشستر سيتي بتسديدة في شباك نوير.

وسنحت فرصة تعديل النتيجة للمنتخب الألماني في الدقيقة (77)، بعد أن تحصل جوشوا كيميش على ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، تولى توماس مولر تنفيذها وسدد كرة ارتطمت في حائط الصد.

وتجلى النحس في أبهى صورة لمنتخب المانيا، عندما أنفرد توماس مولر بالمرمى في الدقيقة (81) عبر تمريرة هافيرتز وسدد مهاجم بايرن ميونخ الكرة بطريقة رائعة ولكنها جاورت القائم ببضعة سنتيمترات.

وأنهى منتخب انجلترا طموح المانيا بالعودة في النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (86)، عن طريق هاري كين، بعدما استخلص لوك شو الكرة من أمام جنابري في منتصف الملعب ومررها إلى جريليش على الجهة اليسرى ليرسلها كرة عرضية قابلها مهاجم السيبرز برأسية صعبة سكنت الشباك الألمانية.

ولم يستسلم المنتخب الالماني حيث خرج من مناطقه وحاول تهديد مرمى جوردان بيكفورد على أمل تسجيل ولو هدف وحيد قبل الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ولكنه وجد دفاع صلب من قبل منتخب انجلترا لتنتهي المباراة بفوز الأخير بنتيجة (2-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا وانجلترا في يورو 2020