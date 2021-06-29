شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا وانجلترا في يورو 2020..أخيرًا انتهت العقدة

شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا وانجلترا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن قمة مباريات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 والتي استضافها ملعب ويمبلي بمدينة لندن، بحضور جماهيري كبير.

نجحت إنجلترا أخيرا في تخطي عقبة غريمتها التاريخية ألمانيا وبلوغ ربع نهائي كأس أوروبا بالفوز عليها 2-صفر على ملعب “ويمبلي” في لندن أمام قرابة 40 ألف متفرج.

وتدين انجلترا بفوزها الأول أمام ألمانيا على ملعب “ويمبلي” منذ 1975 الى رحيم سترلينج الذي سجل هدفه الثالث في البطولة (75)، والقائد هاري كاين الذي سجل الهدف الأول له (86).

ويلتقي منتخب انجلترا في ربع النهائي ببطولة يورو 2020 الفائز من المواجهة المقررة لاحقاً في مدينة جلاسكو بين السويد وأوكرانيا.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهد الدقيقة 34 انفراد تيمو فيرنر بحارس مرمى انجلترا بيكفورد إثر تمريرة بينية جميلة من كاي هافيرتز، لكن تسديدة فيرنر ذهبت في جسد بيكفورد الذي خرج في توقيت مثالي من مرماه.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات كاد مهاجم فريق توتنهام هاري كين أن يفتتح التسجيل لمنتخب انجلترا لكنه أساء ترويض كرة سهلة أمام مانويل نوير قبل أن يتدخل هولمز ويبعد الكرة عن منطقة الخطر.

وخلال الشوط الثاني افتتح رحيم ستيرلينج اهداف المباراة عند الدقيقة 75 بعد ان حول كرة عرضية من لوك شو الى داخل شباك نوير.

وفي الدقيقة 86 أضاف هاري كين الهدف الثاني لمنتخب انجلترا بعد ان حول عرضية نموذجية من البديل جريليش بضربة رأسية جميلة سكنت شباك نوير.

دخل منتخب المانيا المباراة بتشكيلة مكونة من: مانويل نوير -أنطونيو روديجير – ماتس هوملس – ماتياس جينتر – روبن جوسينس – توني كروس – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش – توماس مولر – كاي هافيرتز – تيمو فيرنر.

بينما بدأ منتخب انجلترا اللقاء بتشكيلة مكونة من: جوردان بيكفورد – جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر – كيران تريبيير – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – لوك شو – رحيم ستيرلينج – هاري كين – بوكايو ساكا.

وصعد منتخب المانيا إلى دور ثمن النهائي ببطولة يورو 2020 من المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل منتخب انجلترا لدور 16 من على رأس المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

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شاهد فيديو اهداف مباراة المانيا وانجلترا في يورو 2020

فرصة هاري كين الخطيرة في الشوط الاول