شاهد صور مباراة انجلترا والمانيا في يورو 2020..مشجعات الاسود الثلاثة يخطفن الأنظار في ليلة للتاريخ

شاهد أبرز ولقطات وصور كواليس مباراة انجلترا والمانيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي بمدينة لندن، بحضور جماهيري كبير، وانتهت بفوز تاريخي لانجلترا هو الأول على ويمبلي منذ سبعينيات القرن الماضي.

واكتظ الحضور في المدرجات بالمشجعين الإنجليز، مع ندرة تواجد الألمان بسبب صعوبة التنقل لظروف انتشار فيرورس كورونا، لكن هذا لم يمنع مصوري شبكة GettyImages من التواجد في منطقة المشجعين بمدينة ميونخ بالقرب من ملعب آليانز آرينا.

وخطفت مشجات الاسود الثلاثة – انجلترا – الأنظار بقوة خارج وداخل ملعب ويمبلي ، رغم حضور عدد من الشخصيات الهامة أمثال ديفيد بيكهام والأمير ويليام والفنانة الانجليزية إيلي جولدينج وإد شيران.

وصعد منتخب المانيا إلى دور ثمن النهائي من المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما تأهل منتخب انجلترا لدور 16 من على رأس المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

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وانطلقت صافرة بداية مباراة المانيا وانجلترا، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

ونقل بث مباشر مباراة انجلترا والمانيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية.

وسجل ثنائية انجلترا رحيم سترلينج وهاري كين في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني، ليفوز منتخب انجلترا ويترشح لملاقاة منتخب السويد او اوكرانيا في ربع النهائي.

حكم مباراة المانيا وانجلترا

أدار مباراة منتخب المانيا وانجلترا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، الحكم الهولندي “داني ماكيلي”، الذي بدأ التحكيم في الدوري الهولندي عام 2009، وحصل على الشارة الدولية في عام 2011.

وأدار ماكيلي مباراتين في بطولة يورو 2020، الأولى كانت في الافتتاح بين ايطاليا وتركيا بالمجموعة الأولى، وأشهر فيها 3 بطاقتين صفراوين، ولم يستعمل البطاقة الحمراء، كما لم يحتسب أي ضربة جزائية.

والثانية كانت بين منتخب روسيا وفنلندا لحساب الجولة الثالثة في دور المجموعات، استعمل فيها البطاقة الصفراء 5 مرات.

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وسبق للحكم صاحب 44 عامًا، إدارة مباراة بين المانيا وانجلترا وكانت في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وانتهت بفوز الماكينات على الأسود بنتيجة (3-1).

ولم ينجح منتخب انجلترا في تحقيق الانتصار سوى في مرة واحدة عندما يدير ماكيلي أي مباراة لها، فبعد الخسارة أمام المانيا، خسرت أيضًا أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2020، وقبل ذلك انتصرت على أستراليا وديًا في 2015.

انجلترا 2-0 المانيا

ملعب ويمبلي (لندن-انجلترا)

يورو 2020 – دور ال16

انتهت – التفاصيل بالاسفل

أهلاً وسهلاً بكم في هذه التغطية الحية والمباشرة لقمة مباريات اليوم بين انجلترا والمانيا في دور ال16 من يورو 2020.

تشكيلة انجلترا اليوم

تعرف على تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية امام المانيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021، والتي ستقام على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

جوردان بيكفورد

جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر

كيران تريبيير – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – لوك شو

رحيم ستيرلينج – هاري كين – بوكايو ساكا

تشكيلة المانيا اليوم

تعرف على تشكيلة منتخب المانيا الاساسية امام انجلترا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021، والتي ستقام على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

مانويل نوير

أنطونيو روديجير – ماتس هوملس – ماتياس جينتر

روبن جوسينس – توني كروس – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش

توماس مولر – كاي هافيرتز

تيمو فيرنر