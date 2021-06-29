الاهلي يخسر وليد سليمان في نهائي دوري ابطال افريقيا

تلقى الجهاز الفني لفريق الاهلي بقيادة بيتسو موسيماني، ضربة موجعة قبل خوض مباريات الدوري المصري القادمة للفريق ونهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز.

وتأكد غياب صانع العاب الاهلي وليد سليمان، عن مباراة بيراميدز المُقبلة بالدوري المصري، بالإضافة إلى مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا، والمُقرر لها في الـ17 من يوليو المُقبل بالمغرب.

وأعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الاهلي، الدكتور أحمد أبو عبلة، تعرض وليد سليمان لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأحمر أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا مطلع هذا الاسبوع.

وأوضح طبيب الأهلي أن الحاوي يحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 3 الى 4 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن النهائي الافريقي، كما كشفت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعيدًا عن موضع إصابته القديمة التي سبق أن أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وابتعد صاحب الـ 36 عامًا عن المشاركة أساسيًا مع الاهلي، إذ لم يلعب سوى 16 مباراة هذا الموسم في كل البطولات وكان يدخل بديلاً في الشوط الثاني أغلب المباريات، مثل المباراة الأخيرة أمام الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

وعاد الاهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبي الفريق أمس الاثنين، وذلك تحضيرًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطوله الدوري المصري الممتاز.