كواليس مفاوضات بيراميدز مع 4 مدربين مصريين لخلافة أروابارينا

دخل المدير التنفيذي لنادي بيراميدز المهندس ممدوح عيد، في مفاوضات جادة مع 4 مدربين مصريين، لخلافة المدير الفني السابق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي رحل عن الفريق بالتراضي.

ووجهت إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدرب الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، بعد الفترة التي قضاها في قيادة الفريق في الفترة الماضية، وعقد ممدوح عيد جلسة معه تم خلالها الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بصحبة جهازه الفني الأجنبي.

واستقر مسئولو نادي بيراميدز على التعاقد مع المدير الفني السابق لوادي دجلة، اليوناني تاكيس جونياس، خلفًا للمدرب الأرجنتيني، خاصة وأنه قدم كرة جيدة مع الفريق الذي رحل عنه الموسم الماضي وليس مرتبطا بأي فريق في الوقت الحالي.

وسبقت مفاوضات بيراميدز مع جونياس، التفاوض مع 4 مدربين مصريين وهم المدير الفني للمقاولون العرب عماد النحاس، المدير الفني لفريق الإسماعيلي إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي علي ماهر.

وبدأت المفاوضات مع الثنائي إيهاب جلال وعلي ماهر، إلا أنهما رفض تولي المهمة في الوقت الحالي وتأجيل الحديث حتى نهاية الموسم لحسم موقفهما، في ظل ارتباطهما مع الإسماعيلي والمصري، إلا أن بيراميدز كان يرغب بتعيين المدرب قبل نهاية الموسم.

وقوبلت مفاوضات التؤام حسام وإبراهيم حسن بالرفض بسبب علاقتهما بنادي الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى اشتراط الجهاز الفني الكامل، وهو ما رفضه بيراميدز بسبب رغبته بتعيين محمود فتح الله ومدرب الحراس خالد عبدالله في الجهاز.

وتفاوض مسوئولو بيراميدز مع عماد النحاس، إلا أن المقاولون العرب رفض وتمسك بمدربه في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها مع الذئاب منذ التعاقد معه وخاصة الموسم الماضي في المربع الذهبي، ويصارع الهبوط الموسم الجاري.