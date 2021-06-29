بالصور | الانتقام يدفع مشجع روماني لاقتحام مباراة فرنسا وسويسرا وتوجيه اشارات خارجة

دفع الانتقام مشجع روماني نحو اقتحام مباراة فرنسا وسويسرا وتوجيه اشارات خارجة في غفلة من رجال الأمن، إلا أن لقطة الاقتحام لم تظهر لمتابعي المباراة، ما دفع متابعي يورو 2020 نحو نقد التغطية التليفزيونية، بسبب الخطأ الذي اقترفه المخرج بحرمان المشاهدين من متابعة كل صغيرة وكبيرة تحدث على أرض الملعب.

شهدت أجمل مباريات دور الـ 16 بين فرنسا وسويسرا، تأخر بطل العالم 2018 في الشوط الأول بعد أن نجحت رأسية المهاجم سيفيروفيتش في منح سويسرا التقدم بهدف.

وبعد الهدف كان لا بد من إيقاف المباراة مؤقتًا في الدقيقة 33 دقيقة عندما ركض أحد المشجعين، مرتديًا قميصًا أزرق وسروالاً قصيرًا باللون الكريمي، مقتحمًا ملعب بوخارست الوطني.

ولم ير المشاهدون الذين كانوا يتابعون اللقاء عبر التلفزيون سوى مشهد واحد لهذا الرجل، حيث ركزت الكاميرات على الفريقين أثناء فترة الاستراحة وتناول المياه.

وخضع المخرج لبروتوكولات اليويفا بخصوص البث، حيث تمنع إلقاء الضوء على أي مقتحم لأي سبب كان، وبالفعل قام المشجع الروماني بالإشارة بإشارات مسيئة على أرضية الملعب أثناء القبض عليه.

وكان المشجع غاضبًا من فشل منتخب بلاده رومانيا في التأهل للمنافسات التي أقيم جزء منها في بلاده، حيث خرج أحفاد “جورجي هاجي” على يد الفرنسيين والسويسريين في التصفيات.

ما علاقة مقتحم مباراة فرنسا بسقوط إريكسن؟

لجأ المتفرجون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الصور واللقطات من المدرجات، ولكنهم عبروا عن غضبهم، حيث أصر المخرج في مباراة الدنمارك وفنلندا على إظهار “كريستيان إريكسن” وهو يعاني ولم يحجب عنه الكاميرا كما فعل مع المشجع الهائج.

وقال أحد المشاهدين: “نزل مشجع في مباراة فرنسا وسويسرا، لحسن الحظ ليس كريستيان إريكسن لذا يمكنهم حجب الكاميرات عنه على الفور”.

وانتقد المتابعون تغطية الإخراج وبعض القنوات لحادثة سقوط إريكسن، حيث أصرت “BBC” على بث مشاهد إنعاش قلب اللاعب الدنماركي، وصور لزوجته وهي تبكي عليه داخل أرضية الميدان.