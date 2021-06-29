عاجل | تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية امام المانيا في يورو 2020

تعرف على تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية امام المانيا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021، والتي ستقام على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

يدخل منتخب انجلترا موقعة المانيا في ثمن نهائي يورو 2020، دون أي غيابات في صفوفه، حيث استعاد المدافع هاري ماجواير في الجولة الثالثة من دور المجموعات بعد غيابه عن أول مباراتين بداعي الإصابة.

وواصل جاريث ساوثجيت اعتماده على ثنائي خط الوسط المتألق، ديكلان رايس وكالفين فيليبس في تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية، وسيلعب على الجهة اليمنى كيران تريبيير الذي لم يلعب أي دقيقة في آخر مباراتين، وعلى اليسار يأتي لوك شو.

وقرر ساوثجيت إقحام المتألق مؤخرًا بوكايو ساكا ضمن تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية اليوم وذلك على حساب فيل فودين الذي لم يظهر بالمتسوى المطلوب بعد.

وكالعادة سيلعب هاري كين كمهاجم صريح وحيد في المقدمة، وسيسعى إلى إحراز أول اهدافه مع منتخب انجلترا في بطولة يورو 2020، بعدما فشل في هز الشباك في دور المجموعات.

تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية امام المانيا في يورو 2020

جوردان بيكفورد

جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر

كيران تريبيير – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – لوك شو

رحيم ستيرلينج – هاري كين – بوكايو ساكا