عاجل | تشكيلة منتخب المانيا الاساسية امام انجلترا في يورو 2020

تعرف على تشكيلة منتخب المانيا الاساسية امام انجلترا في ثمن نهائي بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 29-6-2021، والتي ستقام على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

سيغيب عن تشكيلة منتخب المانيا الاساسية اليوم، كل من المدافع لوكاس كلوسترمان، ولاعب الوسط جوناس هوفمان بسبب الإصابة.

وقرر يواخيم لوف الدفع بـ ليون جوريتسكا ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب المانيا على حساب إلكاي جوندوجان لمجاراة خط وسط انجلترا القوي المكون من ديكلان رايس وكالفين فيليبس.

وسيلعب توني كروس بجوار جوريتسكا على دائرة خط الوسط، فيما سيشغل جوشوا كيميش الجهة اليمنى، وربن جوسينس الجهة اليسرى.

وفي المقدمة، أقحم لوف المهاجم تيمو فيرنر على حساب سيرج جنابري بعدما كان يفضل عدم اللعب بمهاجم صريح في ظل تراجع اداء مهاجم تشيلسي.

والتالي تشكيلة منتخب المانيا الاساسية امام انجلترا في يورو 2020

مانويل نوير

أنطونيو روديجير – ماتس هوملس – ماتياس جينتر

روبن جوسينس – توني كروس – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش

توماس مولر – كاي هافيرتز

تيمو فيرنر