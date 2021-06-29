قبل مواجهة دور الـ8.. كونتي يشرح كيفية فوز ايطاليا على بلجيكا في يورو 2020

وضع المدرب الإيطالي السابق، أنطونيو كونتي صاحب القيادة الفنية لنادي انتر ميلان، خطه خاصة تُمكن منتخب ايطاليا من الفوز على بلجيكا في المواجهة التي ستجمعهما، بدور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020.

وكان كونتي مدربًا للمنتخب الايطالي قبل خمس سنوات، عندما فازت إيطاليا على بلجيكا في مباراتها الأولى في يورو 2016.

وتأهلت إيطاليا وبلجيكا على حساب النمسا والبرتغال في دور الـ 16، إذ يلتقيان يوم الجمعة المقبل، على ملعب “أليانز آرينا” في ألمانيا.

وتحدث كونتي عن رأيه في مباراة بلجيكا في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، قائلاً: ” المنتخب الايطالي سيدخل المواجهة أمام بلجيكا ليكون خصما قوي، فيمكننا أن نشكل الخطورة على مرماهم، ونفوز ونتأهل للمرحلة التالية”.

وتابع: “الانتصارات في دور المجموعات، أظهرت قدرة إيطاليا على تحقيق نتائج جيدة في المراحل الحاسمة، واستطعنا الفوز على النمسا وكانت مباراة صعبة للغاية”.

وأضاف: “اعتقد أن الفوز الصعب على النمسا سيكون مفيدًا قبل مباراة بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020، لأنها تجعلك تدرك أن لا مجال للخطأ”.

وواصل تصريحاته: “كل حركة وكل تمريرة وكل تدخل هي أمور تحسم المباراة، الأمر نفسه ينطبق على الجانب النفسي للمباراة، غالبا ما تكون التفاصيل مهمة في تلك المواجهات، يجب على كل لاعب تقديم كل ما لديه لصالح الفريق”.

وحذر كونتي، من خطورة لاعب فريقه ومهاجم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو، الذي دفع إدارة نادي إنتر ميلان للتعاقد معه، مؤكدا أنه يمتلك قوة بدنية هائلة، كما أنه حاسم في كثير من الأوقات.

وأنهى تصريحاته: “مانشيني لا يحتاج إلى آراء الخبراء الفنيين الإيطاليين، فأنه متمكن من هذه الناحية، وسوف يختار تشكيل فني قادرًا على إدارة كل موقف في المباراة.”