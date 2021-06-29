الامارات | رسمياً.. صدمة في الأهلي المصري بعد غياب نجمه عن نهائي الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. صدمة في الأهلي المصري بعد غياب نجمه عن نهائي الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء غياب لاعب وسط الفريق وليد سليمان عن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر شيفس المقرر لها 17 يوليو المقبل بالمغرب. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم أن وليد سليمان لاعب الفريق تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وتعرض سليمان للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق الأول بعد مواجهة الترجي التي أقيمت السبت الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكشفت الفحوص الطبية عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، بعيدا عن موضع إصابته القديمة التي سبق أن أبعدته عن الفريق. ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في مباراة مقررة بعد غد في الدوري المصري.

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