شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بادارة نادي الزمالك ما تم تداوله مؤخراً حول ايقاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأول.

ونشر الموقع الرسمي للفارس الأبيض بياناً جاء فيه «نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما تردد من شائعات حول إيقاف يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي».

وأكد حسين لبيب أنه لا يمكنه اتخاذ قرارات تخص الفريق الاول دون الرجوع إلى الجهاز الفني الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون.

وواصل «كما أشار الكابتن حسين لبيب إلى انه لم يصدر أي قرار بخصوص الكرة، بعيدا عن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وأن المدير الفني لم يطلب إيقاف اللاعب.. موضحا أن أوباما حصل على إنذار ثالث دون تعمد ويعد واحدا من أبناء النادي المخلصين».

واختتم البيان بتأكيد لبيبعلى ان أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى زعزعة استقرار فريق الزمالك الذي يعتلي قمة ترتيب الدوري المصري بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه.