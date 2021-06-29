شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مسؤولو النجم لساحلي التونسي أنهم ملتزمين بسداد قيمة الغرامة الخاصة بعقوبة كوليبالى والتى تبلغ مليونا و400 ألف دولار خلال شهر يوليو المقبل .

وينتظر مسؤولو النادى الأهلى الحصول على مستحقات القلعة الحمراء لدى النجم الساحلى التونسى بعد هروبه من النادي الأهلي عام 2017 .

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيّدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادى الأهلى، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15% .