سجن قاتل محترف الاتحاد

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) أن الشرطي بنيامين مونك تم تبرئته من جريمة القتل، ولكنه أدين بجريمة القتل غير العمد بعدما سمع المحلفون أنه ترك بصمتين على جبين نجم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السابق- بعد صعقة بشكل مفرط لمدة 33 ثانية.
وقيل في محاكمة مونك التي استمرت 6 أسابيع أنه كان (غير صادق) بعد وفاة أتيكنسون الذي لعب في أندية أستون فيلا، وشيفيلد وينزداي، وإيبسويتش تاون والاتحاد السعودي في عام 1999، حيث أسهم معه في تحقيق كأس الكؤوس الآسيوية على حساب جيونام الكوري الجنوبي بالفوز عليه 3 /2.
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