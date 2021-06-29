سجن قاتل محترف الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة بالسجن 8 سنوات على الشرطي الذي تسبب في قتل لاعب الكرة الإنجليزي السابق داليان أتكينسون، من خلال صعقه بجهاز صاعق وركله في رأسه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) أن الشرطي بنيامين مونك تم تبرئته من جريمة القتل، ولكنه أدين بجريمة القتل غير العمد بعدما سمع المحلفون أنه ترك بصمتين على جبين نجم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السابق- بعد صعقة بشكل مفرط لمدة 33 ثانية.

وقيل في محاكمة مونك التي استمرت 6 أسابيع أنه كان (غير صادق) بعد وفاة أتيكنسون الذي لعب في أندية أستون فيلا، وشيفيلد وينزداي، وإيبسويتش تاون والاتحاد السعودي في عام 1999، حيث أسهم معه في تحقيق كأس الكؤوس الآسيوية على حساب جيونام الكوري الجنوبي بالفوز عليه 3 /2.