الأخضر الشاب أمام تحدي السنغال بالبطولة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 مواجهة صعبة بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يلتقي مع حامل اللقب منتخب السنغال في الخامسة مساء على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي اليوم أيضا منتخبا تونس وجزر القمر في الثامنة مساء.

منتخب السنغال تأهل إلى دور الثمانية متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من فوزين أمام منتخبي لبنان 5-1 وجزر القمر 5-1، وتعادل مع نظيره العراقي 1-1 في الجولة الأخيرة.

في المقابل حل منتخب السعودية ثانيا في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، من فوزين أمام منتخبي أوزبكستان 2-0 واليمن 2-1، وخسارة أمام منتخب تونس 1-2 في الجولة الختامية.

في المقابل، اعتلى المنتخب التونسي صدارة المجموعة الرابعة، بعد أن جمع 9 نقاط من 3 انتصارات أمام منتخبات اليمن 2-0 وأوزبكستان 1-0 والسعودية 2-1.

بينما تأهل منتخب جزر القمر إلى المرحلة المقبلة، بعد أن حل وصيفا بالمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من خسارة أمام السنغال 5-1، وفوزين أمام منتخبي العراق 4-3 ولبنان 3-1.

وعن مباراة اليوم، قال المدرب المساعد لمنتخب السعودية ماجد الطفيل «تنتظرنا مباراة قوية أمام حامل اللقب، منتخب السنغال خصم لا يستهان به على الإطلاق واقتنص صدارة مجموعته عن جدارة».

وأضاف «نحن أيضا منافس لا يستهان به؛ وقفنا على أخطاء المباراة الماضية أمام تونس، ونمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل للمربع الذهبي».

أما مدرب السنغال مالك دوف فقال»سنخوض مباراة أمام خصم قوي يمتلك خططا فنية رائعة، أعتقد أن المباراة ستكون قوية ومثيرة وخارج التوقعات».